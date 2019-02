Canigiani: "Raggiunta quota 20 mila biglietti venduti per Lazio-Milan"

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM. Ecco le sue parole riportate da sslazio.it: “Per Lazio-Milan siamo vicino quota 20.000 biglietti venduti, per fare una previsione è ancora presto dato poiché stiamo per entrare nel weekend ed il dato potrebbe variare. Per la semifinale di Coppa Italia sarà disponibile il servizio di bus-sharing 'Businsieme'. Più questa iniziativa sarà utilizzata, e meglio sarà, dato che in questo modo riusciremo ad effettuare ulteriori analisi ed investimenti per potenziare i punti di raccolta ed individuarne di nuovi. È un’operazione che si autoalimenta in virtù dell’utilizzo dei tifosi".