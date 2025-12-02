Capello: "Confidavo in Max ma non mi aspettavo un Milan così: interpreti gli stessi dell'anno scorso"

Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. Sono tutte ancora lì e in vetta alla classifica, da domenica sera, ci sono a braccetto Massimiliano Allegri e Antonio Conte, con Milan e Napoli. Due allenatori che hanno vinto 11 degli ultimi scudetti. Su entrambi ha espresso il suo punto di vista un altro tecnico che ha vinto tantissimo in carriera, anche alla guida del Diavolo: mister Fabio Capello. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Capello sul Milan e se si aspettava dei rossoneri così: "Onestamente no, non me l'aspettavo. Confidavo nelle capacità di Allegri, ma non credevo riuscisse a entrare nella testa dei giocatori così velocemente, anche considerando quel che era accaduto nel Milan dell'anno scorso. Un anno fa la squadra non sapeva assolutamente posizionarsi e difendersi. Max ha saputo dare un ordine, un equilibrio. Gli interpreti sono gli stessi dell'anno scorso ma la differenza la fanno anche Rabiot e Modric, un filtro determinante che era mancato nell'anno precedente".