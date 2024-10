Capello contro Theo: "Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader: ha portato solo negatività"

Il Milan affronta un'altra sosta con le ferite aperte. I rossoneri hanno cestinato tutto l'effetto derby in pochi giorni: prima con una trasferta di Champions a Leverkusen approcciata malissimo, successivamente con una gara ancora più imbarazzante - sia a livello di prestazione che mentale, oltre che di atteggiamento - sul campo della Fiorentina. A parlare di questo nuovo periodo oscuro del club rossonero ci ha pensato l'ex tecnico Fabio Capello, intervistato oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole critiche di Fabio Capello su Theo e sulla gestione capitani: "Espulsione Theo? Altro comportamento non da Milan. Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader, il simbolo della squadra. Ce li ricordiamo Baresi e Maldini no? Hernandez, invece, ha portato solo negatività al gruppo con i suoi atteggiamenti. 5 capitani? Possibile che in una classe ci siano 5 studenti da 9 in pagella? Ecco, in una rosa funziona un po' allo stesso modo. Per me il ruolo del capitano è una cosa seria infatti lasciai il ruolo di Ct dell'Inghilterra perché tolsero la fascia a John Terry contro il mio parere"