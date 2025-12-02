Capello: "Ho visto Leao più sciolto, libero, allegro. È responsabilizzato"

Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. Sono tutte ancora lì e in vetta alla classifica, da domenica sera, ci sono a braccetto Massimiliano Allegri e Antonio Conte, con Milan e Napoli. Due allenatori che hanno vinto 11 degli ultimi scudetti. Su entrambi ha espresso il suo punto di vista un altro tecnico che ha vinto tantissimo in carriera, anche alla guida del Diavolo: mister Fabio Capello. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il giudizio di Capello su Rafael Leao e il suo nuovo ruolo: "La penso come Max: vince chi subisce meno gol, non chi segna di più. Questo non vuol dire che davanti si possa e si debba far meglio, e mi riferisco sia al Milan che al Napoli. All'inizio vedevo Leao a disagio nel ruolo di centravanti, poi però i gol gli hanno dato fiducia. Allegri lo ha convinto e nelle ultime due partite l'ho visto davvero più sciolto, libero, allegro. E poi aiuta la squadra, partecipa, è coinvolto e probabilmente anche più fresco atleticamente: corre meno non essendo obbligato ai rientri difensivi. Ma è allo stesso modo responsabilizzato, sa che in area deve essere più cinico che mai".