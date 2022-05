Capello: "Milan ora non può nascondersi in Champions. Con due o tre innesti..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato nella giornata di lunedì su Sky Sport 24 a margine del diciannovesimo scudetto rossonero: "Il Milan adesso non può nascondersi neanche per la Champions visti i risultati: la difesa ha subito poche reti, un attacco che ultimamente è tornato a segnare molto e la maturazione di molti giocatori. Con due e tre innesti giusti il Milan potrà essere competitivo in Europa".