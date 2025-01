Capello: "Musah subito molto nervoso: forse Conceiçao doveva toglierlo"

In questo mercoledì di Champions, cade il Milan in casa della Dinamo Zagabria, e di questo, negli studi di Sky Sport ha parlato Fabio Capello: "Musah l'ho visto subito molto nervoso, qualche cosa in più poteva fare, e Conceicao doveva forse capire che era il caso di toglierlo, alle volte serve anche il coraggio di prendere queste decisioni e cambiare un giocatore Poi hanno fatto una partita discreta. Ma non mi è piaciuto l'arbitro, prima ha concesso il rigore poi chiamato dal Var non lo ha dato... non mi piacciono queste cose, non capisco proprio cosa il direttore di gara abbia visto".