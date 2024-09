Capello: "Ogni volta che il Milan aveva la palla tra i piedi non riusciva a fare tre passaggi"

Un'altra serata amara per il Milan, che all'esordio contro il Liverpool ha ancora una volta deluso i suoi tifosi dopo averli illusi al terzo minuto di gioco con la rete firmata da Christian Pulisic. Per Paulo Fonseca è stato dunque un post partita piuttosto delicato, con Fabio Capello che negli studi di Sky Sport ne ha avuto per tutti, dall'allenatore portoghese sino ad arrivare ad Alvaro Morata:

"Io mi sento affossato stasera avendo visto questo Milan. Senza una reazione, ogni volta che avevano la palla tra i piedi non riuscivano a fare tre passaggi. Un'altra velocità, un'altra determinazione, un'altra qualità. Continuiamo a giocare un calcio con il portiere, ha toccato più palloni lui che Morata. Possibile? L'analisi di stasera è che i due centrali non hanno avuto il coraggio di fare un passaggio. Senza coraggio non si va da nessuna parte, poi sono d'accordo su una cosa che si vede lampante: giocano tutti, ma non c'è un leader in campo. Non c'è uno che trascini, che vada a dire qualche cosa. Sai chi è stato il leader stasera? Abraham che ha detto: ‘Andiamo, aiutiamoci, forza".