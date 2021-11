Capello: "Pioli ha scelto una buona formazione, contento che giochi Giroud"

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la sfida di Champions League che attende il Milan contro l'Atletico Madrid: “Per me è una buona formazione quella scelta da Pioli stasera. È una partita difficile, questa è una squadra con gente che corre ed è difficile da affrontare. Sono contento che giochi Giroud, che dopo aver contratto il Covid non ha ritrovato la forza. Ho parlato con Maldini pochi giorni fa e mi ha detto che ci ha messo tanto per recuperare. Contro il Porto sembrava un fantasma, era completamente assente. Speriamo che questa sera abbia recuperato in pieno. Ibrahimovic è giusto che rimanga in panchina pronto per subentrare”.