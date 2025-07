Capello si interroga sul Milan: "Sta lavorando per la prossima stagione o a lungo termine?"

Intervistato questa mattina dai taccuini dei colleghi della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha fatto un po' il punto sulle squadre di Serie A al 20 di luglio, parlando ovviamente anche di Milan e del ritardo che la società rossonera ha accumulato soprattutto nel calciomercato.

Il Milan è più distante

"La domanda vera sul Milan è: sta lavorando per la prossima stagione o a lungo termine? Perché, se l'obiettivo fosse la Champions League, non sarebbe da Milan: la storia dice che il Milan lotta per lo scudetto. Oggi non è facile valutarlo. A casa Napoli stanno appendendo i quadri, a casa Inter si pensa alle rifiniture, a casa Milan siamo ancora ai lavori in corso".

Un centravanti un e un regista sono gli obiettivi chiave (oltre agli esterni)

"Si parla di Vlahovic. Se Allegri lo vuole, a prescindere da eventuali vecchi contrasti che ci sono sempre, sapesse i miei, allora lo prendano. Anche perché non c'è tanto di meglio a queste cifre. Vediamo poi se la maglia gli peserà come alla Juventus: San Siro mette paura. In mezzo Modric sarà utile e farà crescere Ricci che è bravo e deve acquistare più personalità. Poi c'è Fofana di cui Allegri non farà a meno, è fuori discussione. Se arriva Jashari sono a posto".