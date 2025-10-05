Capello su Leao: "Se è in giornata può spaccare la partita anche dalla panchina"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha scritto in vista della gara di stasera a Torino tra i bianconeri di Tudor e i rossoneri di Allegri: "Per la retroguardia bianconera, però, il test di stasera sarà molto tosto. Il Milan può contare sull’attuale capocannoniere della Serie A, quel Christian Pulisic che attraversa un momento d’oro. L’americano ha una dote che la Juve potrebbe soffrire davvero molto: la capacità di capire quale spazio occupare per far male all’avversario. Ecco perché la Juve dovrà cercare di stare attenta a non farsi trovare scoperta, soprattutto sulle transizioni rossonere: il Napoli di Conte ne sa qualcosa".

Capello continua: "Leao e Nkunku, anche se sul portoghese c’è sempre l’incognita sul come entra in campo di volta in volta. Ecco, se ripetesse la prova contro il Napoli di una settimana fa, per la Juve non sarebbe un grosso problema, anzi... Il portoghese, però, ha avuto una settimana per crescere di condizione, dopo il ritorno dall’infortunio, e se è in vena può spaccare la gara dalla panchina. Leao è un jolly, così come lo è Nkunku, che in Serie A nonha ancora segnato (anche perché ha giocato pochissimo), ma che ha assolutamente il pedigree del grande attaccante. Se i due entrassero con una Juve stanca e disunita per le fatiche di Champions, potrebbero andare a nozze".