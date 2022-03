Capello sui giovani del Milan: "Li ho visti maturati, hanno maggiore convinzione"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capelo ha parlato così dei giovani del Milan: "Li ho visti maturati. Hanno maggiore convinzione, da Maignan a Kalulu, Tonali non ne parliamo... Ora devono dimostrarlo nel gran finale. Intanto sono diventati bravissimi contro le grandi, quando però la testa è sempre completamente in partita. Tutti gli allenatori con esperienza nei grandi club diranno lo stesso: quando c’è la super sfida devi prepararla tecnicamente e tatticamente ma non stimolare i giocatori, ci pensano da soli. È nelle partite che sulla carta sono già vinte che devi intervenire nelle motivazioni".