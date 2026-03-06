Capello: "Trovo molto bello quello che ha detto Leao, ma io lo voglio vedere in campo lottare, correre, recuperare i palloni, essere aggressivo"

Fabio Capello, opinionista, si è così espresso a MilanVibes sulle parole di Leao in vista del derby: “Trovo molto bello quello che ha detto, ma io lo voglio vedere in campo lottare, correre, recuperare i palloni, essere aggressivo: vorrei vedere in campo la stessa “cattiveria” delle parole. Me lo aspetto da tutti quanti, in una partita così non sono ammesse amnesie, non è il livello della Cremonese, qui un’amnesia è condannata dagli avversari. Serve grande concentrazione, tanta corsa, forza e qualità, ma non pensino di trovare l’Inter con il ritmo di Como. Leao tra l’altro ha un potenziale enorme ma gioca sempre all’80% ed ogni tanto fa una giocata al 100%. Non lo vedo tanto come centravanti, lo vedo meglio a sinistra. Fisicamente spero stia meglio, dalle parole sembra di sì”.

Quale derby tra quelli giocati in passato userebbe come manifesto di questa giornata così speciale per i tifosi?

“La cosa brutta dei derby è vedere il rammarico dei tifosi dopo la partita in caso di sconfitta, mentre l’importante è cercare la vittoria per renderli felici e vederli andare via felici dallo stadio: tutti vanno fiduciosi a vedere la partita. Per rispoderti, non c’è una gara in particolare che scelgo come manifesto, ci sono partite decise all’ultimo con Massaro e De Vecchi, ma il derby è importante a prescindere. Abbiamo visto in Coppa Italia l’Inter giocare sotto ritmo, giocando col Como quasi giusto perché dovevano giocarla: questo testimonia quanto peso abbiano dato al derby rispetto a quella partita”.