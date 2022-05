Caprari: "Il Milan merita lo scudetto ma domenica il Verona scenderà in campo per vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Caprari, attaccante del Verona, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida di domenica sera contro il Milan. L’attaccante gialloblù ha detto: Per come ha giocato in campionato il Milan merita lo scudetto ma credo che la squadra più forte sia l'Inter. Domenica contro i rossoneri? Andiamo in campo per vincere tutte le partite, a prescindere dai discorsi salvezza o scudetto. Sarà una partita spettacolare”.