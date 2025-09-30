Capuano sul contatto Tomori-McTominay: “Non è mai calcio di rigore”

Diverse lamentele da parte di tifosi ed opinionisti azzurri dopo il mancato richiamo al var dell'arbitro Chiffi che dal campo ha ritenuto regolare il contatto tra Tomori e McTominay al 38' del primo tempo. Le proteste derivano dal fatto che secondo i partenopei Tomori interviene in ritardo sullo scozzese che lo atterra con una ginocchiata sulla parte inferiore dell schiena. Come detto l'arbitro ha ritenuto dal campo che il contatto fosse live e quindi non punibile con la massima punizione e a quel punto il var non è potuto intervenire perchè l'entità del contatto è stata giudicata dal direttore di gara.

Sul suo profilo X si è espresso Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, che ha definito inesistente il calcio di rigore. Queste le sue parole: "Comunque questo non è mai calcio di rigore. Non si può passare dalla tesi che non si può punire ogni contatto (e se l’arbitro fischia il Var deve intervenire per farlo rivalutare e togliere) a quella contraria per pura convenienza. Eddai…"