Cardinale: "Serie A lega più competitiva ma non veniamo pagati per questo"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan tramite il fondo RedBird Capital & Partners, è stato intervistato nei giorni scorsi al podcast americano The Varsity e ha parlato diffusamente dei suoi investimenti, con un occhio particolare al club rossonero, al progetto del nuovo stadio e in generale all'idea di mettere soldi sul calcio europeo e italiano. Un estratto delle sue dichiarazioni più rilevanti.

Sulla Serie A e la competizione inglese: "La vera concorrenza non sono le altre 19 squadre di Serie A: è la Premier League. Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente. Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee — ed è un problema. Eppure, in Serie A, l'ultima può battere la prima in qualsiasi giornata. È la lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali. Perché? Perché i distributori vogliono solo "il meglio", da cui nasce il fenomeno della Superlega. Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente"