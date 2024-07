Cardinale si ferma a Milano anche oggi: altre riunioni con la dirigenza

Gerry Cardinale è a Milano. Nella giornata di ieri il manager americano ha anticipato l'incontro con la dirigenza rossonera che sarebbe avvenuto tra qualche giorno negli Stati Uniti, dove il club rossonero andrà giovedì per la tournée estiva e tre amichevoli di lusso. A causa di alcuni impegni europei, Cardinale ha aggiunto una tappa a Milano e ha incontrato ieri i suoi uomini fidati. Ieri a Casa Milan un meeting con gli Stati Generali del Diavolo: c'era Ibrahimovic e c'era ovviamente anche Furlani. Con loro anche Moncada e il presidente Scaroni.

Ieri è stata un'occasione per fare il punto sul mercato ma anche su tutte le attività del club, in particolare dal punto di vista strategico: brand, stadio e politica sportiva. A seguire la serata organizzata per suggellare la nuova partnership con Cincoro a cui erano presenti personalità come l'ex tennista Serena Williams, i rapper Travis Scott e Lazza, la co-proprietaria dei Boston Celtics Emilia Fazzalari. Cardinale si fermerà a Milano anche oggi e avrà altre riunioni con i dirigenti rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport.