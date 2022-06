Caressa al Pengwin: "Ibra ha portato al Milan la mentalità per vincere lo Scudetto"

MilanNews.it

Fabio Caressa, noto telecronista di Sky, intervenuto su YouTube e Twitch al programma Kickoff condotto da Pengwin, uno dei migliori Tipster in Italia, nel format "Caressa vs Pengwin", ha rilasciato queste dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic: "In tutta la seconda parte non stava in piedi. Ibra è importante, ha portato al Milan la mentalità per vincere lo scudetto. È un po’ retorico parlare di tutto questo apporto nello spogliatoio, i giocatori non sono mica dei bambini, anche Kjaer se è per questo è stato importante come uomo di esperienza! Chi vince è chi va in campo. Il Milan, secondo me, ha tre nomi quest’anno: Maignan, Tonali e Leao. Loro hanno fatto la differenza".