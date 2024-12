Caressa: "Frecciata di Cardinale all'Inter? Più forte di quello che voleva intendere. Stava parlando dell'importanza di lottare ogni anno per vincere e non di vincere una volta e poi basta"

Fabio Caressa, durante SkyCalcioClub, si è così espresso sullo studio sul Milan di RedBird prodotto dalla Harvard Business School: “Studio interessante, perché fa capire qual è il rapporto tra gli investitori americani, che hanno un concetto di sport e di business sportivo molto diverso da quello europeo, e proprio invece l’Europa. Lo studio è stato fatto in questa chiave, anche per far capire negli Stati Uniti cosa vuol dire investire in Italia ed in Europa in un settore come quello sportivo e calcistico.

Le due frasi che più hanno fatto discutere sono una di Cardinale “L’Inter ha vinto lo scudetto, poi è andata in bancarotta…”. Estrapolata così è più forte di quello che voleva intendere, stava parlando di una sostenibile, dell’importanza di avere una società sostenibile nel tempo. È più importante essere tutti gli anni in lotta per lo scudetto e per la Champions League piuttosto che vincere una volta e poi no. Ma è inelegante parlare della situazione degli altri. Ha sbagliato a citare l’Inter, ma il concetto era quello: non bisogna andare in difficoltà economica e rimanere sempre a livelli alti. Poi Furlani ha dichiarato: “L’addio di Maldini? Lasciarlo andare è stata una decisione storica per quello che ha significato. Ma se volevamo realizzare la visione di Gerry dovevamo cambiare”.