Caressa: "Modric è un grande esempio: serietà, impegno, costanza e mentalità"

Fabio Caressa, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così il rendimento di Luka Modric, uno dei grandi protagonisti della vittoria del Milan contro il Napoli a San Siro: "Modric è un grande esempio. La serietà, l'impegno, la costanza. A 40 anni gioca 97 minuti senza problemi. Poteva andare a giocare in Arabia o negli Stati Uniti, in campionati in cui lo avrebbero esaltato e magari avrebbe anche faticato di meno, però vedete la mentalità: io sono Modric, devo giocare il Mondiale e quindi devo mantenere il livello alto. Per questo devo andare a giocare ad alto livello.

E così vado a giocare nel Milan, divento il leader del centrocampo, sto ancora più attento all'alimentazione, al sonno, al recupero, agli allenamenti. E così è il primo che arriva e l'ultimo che va via. Questo sono gli esempi che a me piacciono".