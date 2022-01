Caressa: "Tonali ormai è una garanzia, merita di giocare anche in Nazionale"

Fabio Caressa, in un video pubblicato su proprio profilo YouTube, ha parlato così di Sandro Tonali: "Tonali ormai è una garanzia, non si può non dargli un posto anche nel centrocampo dell'Italia insieme a Barella. Poi l'altro posto se lo devono giocare Jorginho e Verratti, ma loro due hanno gamba, testa, cervello e condizione fisica".