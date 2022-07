Carolina Morace a RFV: "Italia superiore al Belgio ma visti i risultati c'è un pò di timore"

MilanNews.it

Direttamente dall'Inghilterra, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di Calcio Femminile, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola.it Carolina Morace, ex allenatrice della nazionale italiana femminile e ed ex giocatrice. Queste le sue parole:

Cosa ci dobbiamo aspettare da questa Italia femminile?

"Anche nelle difficoltà hanno sempre tirato fuori qualcosa dal cilindro. Nulla è perduto, mi aspetto una grande prestazione delle azzurre, sperando anche nella buona sorte".

Perché la Francia è stata così superiore all'Italia?

"La Francia è una grande squadra, credo che anche se giocassero con le seconde linee (e l'allenatrice francese potrebbe fare delle rotazioni) contro l'Islanda farebbero paura e sarebbero superiori. Non credo che faranno il biscotto per mandarci fuori inoltre, dato che ci hanno surclassato e ci incontrerebbero nuovamente volentieri. Purtroppo va detto che la Francia è avanti a noi 10 anni: hanno perso l'ultima partita con gli Stati Uniti, che sono più forti".

Ci sono speranze contro il Belgio?

"Il Belgio è inferiore a noi, lo dice anche il ranking, ma avendo subito un gol dall'Islanda e avendo perso con 4 gol di scarto alla prima c'è un po' di paura. Le ragazze però sono convinte e c'è speranza di far bene"