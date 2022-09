Casa Milan fa il boom con il derby: i numeri del museo e dello store

MilanNews.it

Casa Milan si conferma il punto di ritrovo degli appassionati tifosi milanisti. Nel weekend del Derby, in tantissimi – dall’Italia e dall’estero – hanno scelto l’headquarter rossonero per vivere le emozionanti ore pre-partita.

Nel dettaglio, lo Store di Casa Milan ha registrato un record di incassi, con 150 differenti tipologie di prodotti venduti nel weekend del 3 e 4 settembre:

• +22% di revenues rispetto al giorno di Milan-Inter nella stagione 2021/2022

• +28% di revenues rispetto al weekend del Derby della scorsa stagione

• +34% di vendite di maglie adulto rispetto al Derby 2021/2022

Affluenza elevatissima anche al Museo Mondo Milan, che ha registrato record di visitatori sin dalle prime ore del mattino, con la presenza di oltre 500 ragazzi dei Milan Club. Il Museo si conferma così meta attrattiva per i tifosi rossoneri di tutte le età, un punto di ritrovo per le famiglie e i tanti milanisti che vogliono rivivere la storia e i successi del Milan.