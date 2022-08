Casini: "Dazn ha fornito le più ampie rassicurazioni sulla qualità del servizio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è svolto oggi pomeriggio a Roma un incontro tra la Sottosegretaria con Delega allo Sport, Valentina Vezzali, e i vertici di DAZN, alla presenza di esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico, della Lega Serie A e dell'Agcom. Nel corso del tavolo tecnico la Lega Serie A, rappresentata dal Presidente Lorenzo Casini e, in collegamento da remoto, dall'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, ha ribadito la necessità che DAZN si impegni a garantire i più elevati standard di qualità del servizio nella trasmissione delle gare della Serie A TIM, come tassativamente previsto nel contratto di Licenza, a tutela prima di tutto dei tifosi abbonati e anche dell’immagine e del prestigio della Serie A e di tutto lo sport italiano.



Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, al termine della riunione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Ringrazio la Sottosegretaria Vezzali per aver convocato questo incontro, nel corso del quale Dazn ha fornito le più ampie rassicurazioni rispetto alla qualità del servizio. Bene anche il rimborso diretto di due giornate ai tifosi che non hanno potuto vedere la propria squadra sabato 13 e domenica 14 agosto. Ora ci aspettiamo un servizio sempre migliore e sempre più attento al nostro pubblico. La Serie A vigilerà sempre su questo e resta pronta a intervenire con ogni mezzo a tutela del nostro campionato".