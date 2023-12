Casini sul tema stadi: "Le società i fondi li trovano ma poi non riescono a spenderli"

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato della situazione stadi in Italia, come riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna:

"Bisogna impegnarsi di più per aiutare i comuni a risolvere i nodi burocratici. Le società magari i fondi li trovano ma poi non riescono a spenderli. Quindi serve più collaborazione con il Governo", il pensiero del numero uno della Lega sul tema, con i casi legati alle difficoltà di Milan e Inter che sono solo gli ultimi ed i più emblematici di un problema che affligge la maggioranza delle società di Serie A e non solo.