Caso tamponi Lazio, domani la discussione sui ricorsi del club e di Lotito

Nella giornata di domani, nel salone d'onore del Coni dove si riunirà il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, si discuteranno i ricorsi della Lazio in merito al caso tamponi. Oltre al ricorso della società (per la multa da 200mila euro) ci saranno anche quelli di Lotito (contro i 12 mesi di inibizione) e dei medici Fabio Rodia e Ivo Pulcini. Proprio la posizione del presidente è quella più complessa: i 12 mesi di inibizione, scrive la Gazzetta dello Sport, fanno scattare la decadenzadal consiglio federale. Il numero uno biancoceleste, si legge, cercherà di dimostrare la limitatezza dei poteri presidenziali in campo sanitario.