Casolini (RSI) dubbioso su Athekame al Milan: "Avrebbe bisogno di step intermedio"

È un Milan attratto dalla Svizzera quello che stiamo conoscendo nel corso di questa estate ricca di calciomercato. Dopo aver inseguito Granit Xhaka prima che si aprisse la sessione estiva, il Diavolo è da settimane sulle tracce dal suo erede naturale in Nazionale Ardon Jashari; infine, in queste ultime ore, il club rossonero ha piazzato l'accelerata che può essere decisiva per Zachary Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys. Di tutto questo ha parlato Nicolò Casolini, inviato al seguito della nazionale rossocrociata per la RSI, intervistato a Telelombardia. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le sensazioni di Casolini su un possibile arrivo al Milan di Athekame: "Già la settimana scorsa quando avevo letto dell'interesse di Udinese e Bologna ero sorpreso. Il salto da Young Boys a Milan è un salto non triplo, ma quintuplo. Non so se questo giocatore oggi ha il livello per giocare davanti ai 75mila di San Siro. Giocatore di prospettiva e con grandissimo motore, non benissimo nei cross, grezzo tecnicamente. Ha una dote fondamentale per l’Italia: la corsa sul corto e la corsa sul lungo, quindi anche se è in ritardo su palla alle spalle, ha un recupero pulito ed efficace. Se mi chiedi se oggi può giocare nel Milan? Rispondo che ho tantissimi dubbi. Il miglior terzino del campionato svizzero è Zanotti del Lugano, ha fatto nettamente meglio ma fisicamente è più piccolino. Athekame avrebbe bisogno di uno step intermedio".