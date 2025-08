Serafini: "Da parte mia non c'è un motivo di contrarietà al ritorno di Galliani"

Il giornalista tifoso rossonero Luca Serafini, da sempre molto vicino alle vicende legate al Milan, è stato ospite nel pomeriggio di domenica del canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il tema principale della conversazione tra i due colleghi è stato quello relativo alla suggestione di un ritorno in rossonero di Adriano Galliani, in veste di consigliere. A margine, però, c'è stata anche la possibilità di parlare del calciomercato rossonero e della proprietà milanista. Un estratto delle dichiarazioni di Serafini.

Luca Serafini su Adriano Galliani e un suo possibile rientro in rossonero: "A livello di politica sportiva ha un po’ di efficacia per quanto riguarda la questione del nuovo stadio. Per il resto, anche dal punto di vista della comunicazione sarebbe un grande acquisto: sa quando parlare e cosa dire, una cosa che il Milan non hanno in molti a parte l’allenatore. Non c’è da parte mia un motivo di contrarietà al ritorno di Galliani, anzi c’è grande entusiasmo: credo sia un valore aggiunto per tutti".