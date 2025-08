Oggi il Modric-day: il croato è arrivato a Milano. Domani primo allenamento

Oggi il Luka Modric-day: come riporta Sky, il campione croato, arrivato al Milan a zero dopo che era scaduto il suo contratto con il Real Madrid, è atterrato nelle scorse ore all'aeroporto di Malpensa e ora si trova in un hotel del centro di Milano. Alle 17 è in programma a Casa Milan la sua conferenza stampa di presentazione, mentre alle 18.30 sarà presente presso il Flagship Store di via Dante per incontrare i tifosi milanisti.

Domani Modric vivrà invece la sua prima giornata a Milanello: al mattino, insieme a Santiago Gimenez, svolgerà i test atletici, mentre nel pomeriggio è in programma il primo allenamento in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. Si tratterà della prima seduta di lavoro della squadra rossonera dopo essere rientrata venerdì sera dalla tournée tra Singaporre, Hong Kong e Australia.