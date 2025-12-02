Cassano: "Ho detto che Mou sarebbe finito nel dimenticatoio: arriverà il momento anche per Allegri"

Come ogni post weekend di Serie A Enilive sono arrivate, puntuali, le dichiarazioni di Antonio Cassano, ex giocatore anche del Milan proprio come Allegri alla guida, che ha criticato durraemente il tecnico rossonero e il numero 10 Rafael Leao, dichiaratamente due dei bersagli preferiti delle critiche dell'ex giocatore barese. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni pronunciate nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola.

Le parole di Cassano su mister Massimiliano Allegri e il suo paragone con Josè Mourinho: "Ricordatevi cosa ho detto su Mourinho che era bollito e che prima o poi sarebbe finito nel dimenticatoio: arriverà il momento anche per Allegri. Non posso pensare che nel 2025 il Milan fa un calcio fatiscente grazie al suo allenatore: il Milan è storia, è bellezza, è estetica, è qualità. Cosa fa? Tutti davanti al portiere, non dai profondità: poi prendi la palla, riparti e fai gol".