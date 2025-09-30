Cassano: “Il Milan non meritava di vincere. Allegri allenatore finito”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del suo podcast insieme a Ventola e Adani, Cassano si è espresso in merito alla partita di San Siro vinta 2-1 dai rossoneri contro il Napoli di Antonio Conte.

"Il Milan non meritava di vincere. Ha fatto due gol organizzati bene con due errori giganteschi del Napoli. Il primo gol ha fatto una giocata clamorosa Pulisic con Marianucci che fa un errore che ci può stare, è un ragazzo. Il secondo è un altra ripartenza di Fofana (Pavlovic ndr.). Questo in 60 minuti. In 60 minuti ha fatto 3 ripartenze e tre gol. Ma tutte le partite non saranno così se una squadra si chiude. Perché fino all'espulsione il Milan ha fatto quello anche se il Napoli aveva avuto solo mezze occasioni. Il Milan non sta giocando bene.

Come vedi il Milan nel futuro? "Il Milan farà grande fatica, lo dico adesso, farà questo tante volte, farà 1-0 poi si metterà dietro a perdere tempo, gestire. Il Milan sta andando avanti con un giocatore che può giocare fino a 55 che è Modric che va in campo e decide. Ricordiamoci che in questo momento qua chi gli sta risolvendo i problemi è colui che ha reputato un panchinaro ovvero Pulisic. Perchè se stava bene Leao giocava Leao e non Pulisic. Ricordiamoci che anche a Lecce è entrato dopo, ha fatto sempre la panchina. Pulisic è un panchinaro e gli sta risolvendo i problemi".

Sul bel gioco del Milan: "Si fa passare che il Milan gioca bene, io non capisco il calcio italiano è in un buio totale. La cosa peggiore è che fanno passare che si è evoluto, che il Milan fa bene. Il voto della Gazzetta ad Allegri 7,5 è assurdo. Allegri è un allenatore finito, ma adesso sta girando tutto bene. A lungo andare sono convinto che le bugie hanno le gambe corte (in riferimento alle parole di Allegri che dice di aver meritato la vittoria ndr.)"