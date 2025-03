Cassano su Joao Felix: "Stravedo per lui, però sono sei o sette anni che dovrebbe giocare ad alti livelli e non lo fa"

vedi letture

Antonio Cassano è stato ospite del podcast Viva El Futbol in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola. L'ex calciatore di Milan, Inter e Samp ha parlato di Joao Felix che vive un momento non semplice. Queste le sue considerazioni sul rendimento del talento portoghese ex Atletico Madrid e Barçellona:

Cassano su Joao Felix

"Stravedo per Joao Felix. Però vado a vedere il campo: viene fuori dal Benfica che lo vende a oltre 100 milioni. All’Atletico Madrid non trova l’alchimia giusta. Va al Barcellona e fa un paio di mesi bene, poi lo danno via e non lo riscattano. Poi va al Chelsea e dopo poco lo danno via. Viene al Milan, pronti via fa qualcosa e poi niente.

Il talento che ha mi fa impazzire ma allo stesso tempo sono sei o sette anni che dovrebbe giocare ad alti livelli, però non lo fa. Quando giochi in quella zona là, devi fare la differenza: prendere le botte, prendere la palla, devi rischiare. In questo momento qua non so come interpretarlo.".