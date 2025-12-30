Cassano: "Thiago Silva non è arrivato per via di Allegri. Ibra lo voleva"

Nel corso di Viva El Futbol, l'ex calciatore Antonio Cassano ha riportato una sua versione del mancato arrivo di Thiago Silva al Milan. Queste le parole dell'ex giocatore barese che ha incolpato Massimiliano Allegri: "Thiago Silva poteva andare al Milan: Ibrahimovic aveva dato al 100% l'ok per prenderlo a zero e neanche con tanti soldi per l'ingaggio. Thiago da persona di alto livello chiama Allegri che gli dice che sta cercando una punta. Ai tifosi del Milan voglio dire: il signor Massimiliano Allegri ha rifiutato e ha messo i cancelli a tripla mandata per il ritorno al Milan di Thiago Silva".

Continua Cassano: "E il ragazzo era disposto anche a fare da chioccia a Gabbia: poteva chiudere un cerchio, dopo essere andato via quando non voleva andare via. Voleva tornare in bianco, facendo mettere al Milan la cifra: Allegri per rispondergli no ha dovuto mandare mille messaggi. Ai tifosi del Milan voglio dire che Thiago non è arrivato per via soprattutto di Allegri che ha messo il veto mentre Ibrahimovic lo voleva"