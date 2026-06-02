Ceccarini: "Italiano ha dimostrato di essere un allenatore per club come Milan o Napoli"

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Niccolò Ceccarini si è chiesto come mai il Milan non abbia neanche ipotizzato di puntare su Vincenzo Italiano come prossimo tecnico

Ancora non è dato sapersi chi sarà l'allenatore del Milan nella prossima stagione. Gerry Cardinale più di una settimana fa ha esonerato Massimiliano Allegri, insieme a tutte le figure centrali della dirigenza, ma ancora non ha trovato i rimpiazzi per il suo o gli altri ruoli. Il Diavolo rimane dunque senza guida tecnica a meno di un mese dall'inizo del campionato. Niccolò Ceccarini, giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 della situazione attuale del Milan.

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato della possibilità che Vincenzo Italiano, ormai ex tecnico del Bologna, possa essere candidato alla panchina del Milan: "Credo che Vincenzo Italiano, dopo 3 anni di Fiorentina e 2 di Bologna, abbia dimostrato di essere un allenatore di valore per un club come il Milan e il Napoli. Però questi allenatori hanno bisogno di una società forte e di un po’ di tempo per portare avanti le sue posizioni, la sua tattica. Bisogna avere una società forte, si torna sempre lì".