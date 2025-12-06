Ceccarini: "Mateta il nome nuovo per l'attacco del Milan, il giocatore sarebbe tentato da un'esperienza in A"

Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato della questione attaccante in casa Milan. Ecco un estratto: "L’apertura del mercato di gennaio è sempre più vicina e il Milan sta cercando di accelerare i tempi per affondare il colpo sull’attaccante.

È evidente che la partenza di Gimenez sia una possibilità sempre più concreta. Difficile che il suo futuro sia ancora in Italia nonostante l’interesse della Roma. Il Milan si sta attivando su più fronti per cercare il profilo giusto per sostituirlo.

Il nome nuovo è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il giocatore sarebbe tentato da un’esperienza in serie A e per questo il club rossonero sta sondando il terreno per capire se già in questa sessione invernale sia possibile fare un tentativo o meno.

In questo momento la società inglese non ha intenzione di cederlo, solo davanti ad un’offerta veramente molto alta potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di privarsene a metà stagione".