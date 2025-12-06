Ricci ammaliato da Modric: "È spaziale, un fenomeno, perché fa cose che altri non fanno e vede cose che altri non vedono"

vedi letture

Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale tiene particolarmente essendo lui stato capitano dei granata nelle scorse stagioni prima di approdare in rossonero.

"Spaziale".

Si spieghi.

"È un fenomeno perché fa cose che altri non fanno e vede cose che gli altri non vedono. Tante cose le puoi “rubare” ma fino a certo punto perché poi c’è il talento smisurato che lo rende unico, sennò sarebbe troppo facile. In tal senso è impressionante la sua intelligenza calcistica: lui sa sempre dove casca pallone".



Dopo di lui è arrivato Rabiot: per quei due penso valga il discorso fatto per Allegri...

"In pieno: averli in campo ti dà sicurezza. In più, a Milanello, sono due ragazzi splendidi".



