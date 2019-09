Ceccarini: "Rinnovi Milan, priorità Donnarumma. Poi Suso e Bonaventura"

Finito il mercato è tempo di rinnovi. Tanti club ora cominciano a concentrare i loro sforzi per blindare i giocatori più importanti. Il Milan è molto attivo. Ora la priorità è risolvere la situazione relativa a Donnarumma. Poi toccherà a Suso e Bonaventura. Il portiere quest’estate è finito nuovamente nel mirino del Paris Saint Germain. C’è stato un momento in cui il club francese ha proposto anche Areola ma poi il discorso non è mai andato avanti. Gigio è legato al Milan fino al 2021 ma il club rossonero non può permettersi di arrivare alla fine della stagione con un solo anno di contratto. Per questo si sta già lavorando ad un allungamento anche se non sarà facile. E poi c’è Suso. Lo spagnolo ha uno stipendio da 3 milioni. Il Milan per lui ha respinto l’assalto di Roma, Fiorentina e Lione. I rossoneri sono pronti a formulare una proposta. L’obiettivo del Milan sarebbe anche quello di togliere la clausola rescissoria (al momento di 38 milioni di euro). Sarà un anno importante anche per Bonaventura. Jack ha qualità e il Milan non ha intenzione di perderlo a costo zero.