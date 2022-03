Ceferin: "Juve, Real e Barcellona sono terrapiattisti"

MilanNews.it

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato al Corriere della Sera rispondendo anche a una domanda sulla Superlega e sulla sentenza della corte di giustizia europea che potrebbe condannare la stessa federazione europea per la posizione dominante nel calcio: "Non tempo la sentenza, per niente. Sarà una decisione simbolica. Se stabiliranno che la Uefa è un monopolio, i tre club (Juventus, Barcellona e Real Madrid, che Ceferin non nomina mai nel corso dell'intervista n.d.r.) si facciano pure la loro Uefa, giochino le loro competizioni. Perché vogliono stare nelle nostre? Vogliono stare qui e là, ma là non esiste è un luogo metafisico. Penso che credano anche che il mondo sia piatto. E poi finiamola di chiamarla Superlega, chiamiamola per quello che è: la Terrible League".