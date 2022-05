Ceferin: "Superlega? Gli inglesi ci hanno aiutano, gli italiani non hanno fatto niente"

MilanNews.it

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, si è così espresso a Sportske Novosti sulla Super League: "È finita. Stanno cercando di soddisfare un po' di più il loro ego, ma la cosa non potrebbe mai funzionare comunque".

Bayern e PSG però sono dominanti nei loro campionati, può funzionare così?

"È vero, quei due campionati non sono molto competitivi. Dominano due club. C'è più competizione in Italia, ma non sono finanziariamente forti. La Premier League ha la più grande tradizione, i tifosi sono diversi che in Italia. Quando eravamo in guerra con la Super League, ci hanno aiutato ad avere tifosi inglesi. Italiani e spagnoli non hanno fatto niente".