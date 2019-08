Cellino: "Giampaolo persona eccezionale, il suo calcio è intenso e ragionato"

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di Marco Giampaolo: “E’ una persona eccezionale, gli, ho voluto bene, abbiamo avuto un rapporto molto conflittuale. Il suo calcio è molto intenso e molto ragionato. Se trova giocatori che lo seguono e ne capiscono la mentalità è un successo. Non so fino a che punto si trovino giocatori pronti a sacrificarsi. Giampaolo sfida il calcio cercando di fare un allenatore didattico e insegnante. Quando trova i buoni alunni riesce a farsi valere come professore”.