Cerruti: "Gattuso, la medaglia del coraggio e della generosità"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti ha parlato così di Rino Gattuso: "Un uomo solo era al comando, la sua divisa era rossonera e il suo nome era Rino Gattuso. La medaglia del coraggio e della generosità, perché in un Paese e in un calcio in cui nessuno si dimette per paura di perdere soldi, poltrona e potere, lui non soltanto ha detto grazie e arrivederci, anzi addio, ma ha rinunciato ai 5 milioni che ancora gli spettavano, pretendendo che fossero pagati tutti i suoi collaboratori. Il Milan gli rimarrà sempre nel cuore e lui rimarrà sempre nel cuore dei tifosi rossoneri, non soltanto per quello che ha fatto in campo e in panchina, ma da ieri anche per questo gesto. Sarebbe stato molto più facile, infatti, aggrapparsi al contratto che lo legava al Milan per altre due stagioni, aspettando nella peggiore delle ipotesi di essere esonerato come il suo predecessore Montella. In questo caso, però, non avremmo riconosciuto il vero Gattuso".