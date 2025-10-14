Cessione San Siro, Scavuzzo: "I tempi mi sembra che siano in linea. Buone risposte da Milan e Inter"

vedi letture

Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, ha parlato così della cessione di San Siro a Milan e Inter a margine di un evento all’Università Statale di Milano: "I tempi mi sembra che siano in linea. Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo. Mi pare che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l’attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire anche a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato" riporta Calcio e Finanza.

Scavuzzo ha poi aggiunto che continuerà a seguire la partita dello stadio fino al rogito e anche dopo per raccogliere "tutte le istanze che sono state portate all’attenzione del Consiglio comunale”.