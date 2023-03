Champions, i numeri di Turpin in questa stagione europea: zero rossi

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clement Turpin è stato designato come arbitro della sfida tra Tottenham e Milan in programma mercoledì sera. Il fischietto francese, che ha diretto l'ultima finale di Champions League tra Real e Liverpool, fischierà la sua sesta gara in una competizione europea in questa stagione. Di queste tre sono state dirette in Champions (tra cui Inter-Bayern Monaco 0-2), una nei playoff di Champions e una, l'ultima, in Europa League (Man. United-Barcellona 2-1). In totale in cinque partite ha estratto 17 volte il cartellino giallo (3.4 ammonizioni a partita) ma zero volte il cartellino rosso. Ha fischiato in totale tre calci di rigore.