Champions, il Borussia non perde davanti al muro giallo da 22 partite

Il Borussia Dortmund in totale non perde da ben 22 incontri in casa: 17 vittorie e 5 pareggi, con l'ultima sconfitta interna datata addirittura 20 agosto 2022 (2-3 vs Werder Brema, nel massimo campionato tedesco). In particolare, la squadra della Renania ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette gare in casa, inclusa l'ultima in Bundesliga contro il Wolfsburg (1-0 firmato da Reus).

Infine, a ulteriore dimostrazione della qualità nei match giocati al Signal Iduna Park, considerando le ultime 15 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League, il Borussia Dortmund ha perso solo una di queste (9V, 5N): 1-3 contro l'Ajax nel novembre 2021.