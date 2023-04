Champions, il Viminale deciderà settimana prossima sul blocco delle trasferte

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina Repubblica, la partita di domani tra Napoli e Milan sarà anche una prova generale per quanto riguarda l'ordine pubblico. Dopo i fatti di Napoli con i tifosi dell'Eintracht Francoforte, l'Osservatorio del Viminale guarda con attenzione alla situazione per evitare nuove escalation e si è riservato la possibilità di decidere sulla trasferta in Champions League, sia dei tifosi del Napoli a Milano che di quelli del Milan in Campania, all'inizio della prossima settimana. Si parla di residenti in Campania e Lombardia.