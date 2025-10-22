Champions League, i risultati del martedì: Napoli cola a picco, l'Inter vince facile
Notte da incubo per il Napoli di Antonio Conte. Nella terza giornata di Champions League, dopo aver perso la seconda in campionato contro il Torino per 1-0, i partenopei hanno subito una mazzata clamorosa e storica in casa del PSV Eindhoven che ha vinto con il tennistico risultato di 6-2. Un risultato pesantissimo per il morale, per la classifica (dati i tanti gol incassati) e per la prestazione. Napoli rimasto anche in 10 per espulsione a Lucca. Sabato alle 18 gli azzurri aspettano l'Inter al Maradona in campionato con i nerazzurri che invece hanno passeggiato per 4-0 in casa dell'Union St Gilloise.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MARTEDÌ
Barcellona-Olympiacos 6-1
Kairat Almaty-Pafos 0-0
Newcastle-Benfica 3-0
PSV Eindhoven-Napoli 6-2
Bayer Leverkusen-PSG 2-7
Union St. Gilloise-Inter 0-4
Copenhagen-Borussia Dortmund 2-4
Villarreal-Manchester City 0-2
Arsenal-Atletico Madrid 4-0
