Champions League, i risultati della serata: vince il Real Madrid, ok il PSG

Terza sconfitta di fila in Champions League per il Milan, battuto di misura dal Porto trascinato dalla rete di Luiz Diaz. Nell'altra sfida del girone B il Liverpool ha espugnato il Wanda Metropolitano, battendo 3-2 l'Atletico Madrid e mantenendo il punteggio pieno. Successo anche per l'Inter, che a San Siro si è imposta per 3-1 sullo Sheriff Tiraspol, e per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, a valanga sullo Shakthar che è stato superato con un 5-0. Vince pure il PSG, che ha superato il Lipsia 3-2, così come l'Ajax che con un poker ha travolo il Borussia Dortmund.