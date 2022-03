Champions League, ko duro per la Juventus: il Villarreal vince 0-3 e vola ai quarti di finale

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Sconfitta pesantissima per la Juventus, che questa sera è sta superata per 0-3 in casa dal Villarreal. La formazione di Allegri, dopo l'1-1 dell'andata, è caduta proprio all'Allianz Stadium dove gli spagnoli sono passati grazie alle reti segnate da Gerard Moreno, Pau Torres e Danjuma, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale. Successo esterno anche per il Chelsea, che dopo il 2-0 ottenuto a Stamford Bridge, ha superato in trasferta il Lille per 1-2. Per gli inglesi a segno Pulisic e Azpilicueta, per i francesi vana la rete di Yilmaz.