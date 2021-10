Champions League, le quote delle partite delle italiane

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Dopo un approccio al girone complicato, con un solo punto in due partite, l'Inter per raddrizzare la rotta in Champions League ha bisogno dei tre punti nel match di domani contro lo Sheriff Tiraspol. Altrettanto importante ma più complicato l'impegno del Milan, sempre domani: dopo aver raccolto complimenti ma zero punti contro Liverpool e Atletico Madrid, i rossoneri non possono fallire in casa del Porto. Gli analisti Snai non hanno dubbi sull'esito dell'incontro di San Siro e danno l'«1» nerazzurro a bassissima quota, 1,18. I miracoli della squadra moldava, che ha battuto sia il Real Madrid sia lo Shakhtar, sono ritenuti evidentemente episodi isolati. Il pareggio dello Sheriff sarebbe un'impresa da 7,25, la terza vittoria vale addirittura 14 volte la posta. In Portogallo, le quote però accordano una leggera preferenza ai portoghesi, il cui successo è offerto a 2,50, contro il «2» milanista a 2,75. Il pareggio non fa gola a nessuno ed è dato a 3,40. Mercoledì la Juve tenterà di mantenersi a punteggio pieno battendo a domicilio lo Zenit. I russi finora non hanno sfigurato, cedendo di misura in casa del Chelsea (1-0) e superando di goleada (4-0) il Malmoe a San Pietroburgo. Il pronostico però è bianconero: il «2» è a 2,10, con un gap piuttosto ampio rispetto al segno «1» dello Zenit, dato a 3,70. Pareggio a 3,25. Sempre mercoledì, match da brividi per l'Atalanta, che va ad incontrare lo United all'Old Trafford. Gli inglesi hanno le quote sono dalla loro parte, con il segno «1» a 1,75. Alla squadra di Gasperini, in testa al girone, andrebbe bene anche un pari, a 4,00. La vittoria è quotata 4,25. (ANSA).