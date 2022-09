Champions League, Salisburgo-Milan: le statistiche prepartita

MilanNews.it

Il Milan Campione d'Italia si presenta ai nastri di partenza della Champions League 2022-23. Stavolta, grazie al successo in Serie A della stagione scorsa, lo potrà fare godendo della collocazione in prima fascia nella fase di sorteggio dei gironi, nonostante il ranking europeo attuale direbbe ancora che il Milan dovrebbe stare in quarta fascia. Il risultato è che il gruppo in cui il Milan è stato sorteggiato è molto meno proibitivo rispetto a quello dell'anno scorso. A differenza di corazzate come Liverpool, Atletico Madrid e Porto, il Milan ha pescato il Chelsea, il Red Bull Salisburgo e la Dinamo Zagabria.

Si giocherà il 6 settembre, sarà la decima volta che accade, un solo precedente nelle coppe europee, un 4-1 in casa dei Red Boys Differdange (squadra lussemburghese) in Coppa delle Coppe 1972-73, poi sei precedenti in Coppa Italia e due in Serie A. L'ultima volta che si giocò di 6 settembre il Milan vinse in casa contro il Foggia per 1-0 nel 1992, con autorete di Grandini. L'altro precedente in A è la vittoria contro l'Atalanta per 1-0 nel 1989, con un siluro da 30 metri sotto l'incrocio di Carletto Ancelotti.

Si parte dalla sfida esterna a Salisburgo. Sarà l'ottava volta che il Milan giocherà in Austria, ma in due occasioni non fu contro squadre locali: a Vienna infatti il Milan giocò due finali di Coppa Campioni / Champions League, nel 1990 (1-0 al Benfica con gol di Frank Rijkaard) e nel 1995 (0-1 contro l'Ajax, con gol di Patrick Kluivert). Nelle 5 occasioni in cui il Milan ha giocato in Austria contro squadre del posto, i rossoneri hanno vinto 3 volte, un pareggio e una sconfitta. Tre le avversarie: il Rapid Vienna, con cui il Milan giocò due partite nella Coppa dei Campioni (pareggio per 1-1 nel 1956 con gol di Nordahl, alla prima edizione, e 5-2 per i biancoverdi nel 1957, gol di Grillo e Bean per i rossoneri, nella seconda edizione) e una in Coppa delle Coppe nel 1973, quando il Milan si impose per 2-0 con doppietta di Bigon. Per le altre due partite si arriva negli anni '90, quando il Milan vinse 1-0 in casa dell'allora Casino Salisburgo (ora Red Bull), il 7 Dicembre 1994, con gol di Massaro, e poi fino al settembre 2017, quando il Milan di Montella esordiva nel girone di Europa League schiantando per 5-1 l'Austria Vienna con gol di Calhanoglu, tripletta di André Silva e rete finale di Suso.

Come detto poco fa, ci sono due precedenti contro la formazione di Salisburgo, solo che nel 1994 si chiamava Casino Salisburgo. Nella gara di andata, a Milano, i rossoneri si imposero per 3-0 con gol di Stroppa e doppietta di Simone. Al ritorno Massaro regalò la vittoria e la qualificazione dietro l'Ajax, che poi il Milan reincontrò in finale perdendo.

Arbitrerà il serbo Jovanovic, che il Milan ha già avuto come arbitro in un'occasione: era il 20/09/2018 e il Milan vinse 1-0 in Lussemburgo, a casa dell'F91 Dudelange, con gol di Gonzalo Higuain.

