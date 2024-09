Champions, Seedorf sicuro: "Inter, Milan e Juve hanno dovere e rose per ottenere la qualificazione diretta"

vedi letture

Se c'è un uomo al mondo che sa cosa vuol dire giocare e vincere la Champions League, quell'uomo è sicuramente Clarence Seedorf. L'ex centrocampista olandese ha vinto la competizione quattro volte in totale ed è l'unico ad averlo fatto con tre squadre diverse nella storia del calcio. La prima con l'Ajax, la seconda con il Real Madrid, mentre terzo e quarto successo sono arrivati con la maglia del Milan. Tutte da protagonista. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Seedorf nel giorno in cui riparte la Champions League.

Le parole di Seedorf: "Inter, Milan e Juventus hanno il dovere e le rose per ottenere la qualificazione diretta alla seconda fase. L'Atalanta avrà partite non semplici ma può puntare in alto. Il Bologna potrà fare tesoro di questa esperienza e godersela. Per quanto riguarda le tre grandi storiche. L'Inter è una squadra matura e solida. Il Milan ha dna europeo e la Juventus è andata molte volte vicino a rivincere la Champions. Nel momento in cui si è in grado di competere, la vittoria dipende dai dettagli. Per dare continuità ai risultati c'è bisogno di agevolare gli investimenti, semplificando anche le burocrazie che permettono alle squadre di dotarsi di infrastrutture che fanno la differenza in termini di fatturato".